In occasione del ritorno al Grande Torino contro il Monza il club ha deciso di introdurre tariffe speciali per le famiglie

In occasione del match contro il Monza, in programma sabato 30 marzo, la società ha comunicato di aver introdotto dei prezzi speciali per le famiglie che vorranno assistere alla gara. La sfida agli uomini di Palladino sancirà il ritorno dei granata al Grande Torino quasi un mese dopo l’ultima volta. Gli uomini di Juric saranno ora impegnati in due trasferte contro Napoli e Udinese, alle quali seguirà la sosta nazionali: arrivederci dunque a fine marzo.

Il comunicato della società

Affronteremo il Monza in un match importante per definire le ambizioni del finale di stagione. Per l’occasione il Club aprirà le porte dello stadio a tutte le famiglie con tariffe speciali di soli 5 Euro per i minori di 14 anni e 10 Euro per i minori di 18 anni (ossia da 14 a 18 anni non compiuti). Lo speciale biglietto Under14 è disponibile acquistando contestualmente anche un biglietto a tariffa “Intero”, ossia con un accompagnatore Adulto.

I biglietti sono in vendita libera sul nostro sito con scelta del posto sulla mappa dello stadio e senza commissioni. In alternativa si potranno acquistare anche al punto vendita dello stadio Grande Torino, aperto da lunedì a venerdì con orario 10-13 e 14-18 e nei punti vendita della rete vivaticket.