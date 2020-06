Vagnati: “Belotti? Nessuno mi ha chiamato per lui”

Le dichiarazioni di Davide Vagnati, ds del Torino, che ha parlato del progetto e degli obbiettivi granata, ma anche di mercato e di Belotti

“Le sfide mi piacciono, ho grande responsabilità“, parola di Davide Vagnati, ds del Torino intervenuto ai microfoni di Sky Sport per il programma “Calciomercato che verrà”. Arrivato da circa un mese, l’ex spallino si è messo subito al lavoro per dare al Torino una nuova impronta. Sono infatti già diversi i contatti presi con altre società per quanto riguarda il mercato estivo, che partirà a settembre. La cosa più importante ora è però la chiusura della stagione in positivo, cosa che per il ds rappresenta la priorità.

Vagnati: “Siamo tutti in discussione”

Un Vagnati a tutto tondo, che ha parlato di Belotti, Cairo e degli obiettivi del Torino. Ecco un’anticipazione dell’intervista che andrà in onda alle 13.30. “Ho parlato con i ragazzi e con Ansaldi: questo è il momento di fare. Mancano 13 partite alla fine, sono tante, mi piace programmare ma le cose vanno valutate. Longo? Essere allenatore del Torino è una grande possibilità, siamo tutti in discussione. Essere in scadenza è un vantaggio e uno svantaggio. Il nostro presidente è una certezza in tutto, sono venuto in una grande società. Belotti è un giocatore importante, sappiamo degli interessamenti dai giornali, nessuno mi ha chiamato, ma è normale che quando si parla di giocatori del genere ci possiamo aspettare qualche chiamata.“