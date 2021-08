Il Torino fatica a prendere un trequartista e per Verdi rimangono le partite contro AZ Alkmaar e Cremonese per provare a conquistare Juric

Simone Verdi, così come Zaza, non è considerato dal Torino un giocatore incedibile e deve ancora conquistare la fiducia di Ivan Juric. L’attaccante ex Napoli, dato che il mercato dei granata in cerca di un trequartista va a rilento, avrà ancora due occasioni per mettersi in mostra e dimostrare al tecnico croato le sue qualità, la voglia di mettersi in gioco e di rilanciarsi dopo due stagioni molto deludenti. La prima occasione per Verdi si presenterà nell’ultima amichevole prima dell’inizio della nuova stagione, domenica 8 agosto nei Paesi Bassi contro l’AZ Alkmaar, con fischio d’inizio alle ore 18. La seconda chance invece sarà nel primo impegno ufficiale, nella sfida di Coppa Italia contro la Cremonese che si giocherà il 15 agosto. Verdi è pronto a sgomitare per cercare di convincere Juric e provare ad ottenere un posto tra gli 11 titolari qualora venisse confermato.

Juric continua a chiedere un trequartista

Juric dopo l’arrivo di Marko Pjaca aspetta l’acquisto di un altro trequartista. Per l’ex tecnico dell’ Hellas Verona questo rinforzo rimane la priorità. Juric ha provato diversi giocatori durante il ritiro a Santa Cristina in Valgardena in quel ruolo, che è fondamentale nel gioco dell’allenatore croato. Ha provato anche Verdi, che ha voglia di rifarsi anche perché nella scorsa stagione tra le fila del Toro è stato tra i peggiori, con una brevissima parentesi positiva quando è stato schierato come mezzala sotto la gestione di Davide Nicola. Intanto Vagnati continua a lavorare sul mercato per cercare di accontentare Juric. Il tempo per Verdi per mettersi in mostra sta per terminare. Sicuramente per lui sarà vietato sbagliare nelle sfide contro AZ Alkmaar e Cremonese, soprattutto nel match di Coppa Italia che varrà il passaggio del turno.