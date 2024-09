In vista del match del Bentegodi contro il Verona si accende il ballottaggio per la fascia sinistra: chance per Sosa

Prosegue la preparazione del Torino in vista della prossima sfida contro il Verona, in programma al Bentegodi nella serata di venerdì 20 settembre. Paolo Vanoli dovrà fare i conti con l’emergenza che ciclicamente torna a presentarsi al cospetto del Toro. Saul Coco e Vojvoda saranno infatti indisponibili per infortunio e il tecnico dovrà reinventare da zero la linea che agirà a protezione di Milinkovic Savic. Ma c’è un altro ballottaggio in vista del match contro gli scaligeri, quello che riguarda la corsia di sinistra.

Sosa-Lazaro, è ballottaggio per la fascia sinistra

Nell’ultima gara che il Toro ha giocato contro il Lecce Valentino Lazaro è partito titolare sulla fascia sinistra. La sua prestazione non è stata delle milgiori, ma non si può dire che l’austriaco abbia fatto male. In vista della sfida di venerdì sera, però, Vanoli potrebbe decidere di dare nuovamente spazio a Borna Sosa. Il croato era partito titolare nella sfida del Penzo, A Venezia, disputando una buona ora di gara. Ora potrebbe ritrovare il posto dal primo minuto al Bentegodi. Il ballottaggio resta acceso e il tecnico deciderà nei prossimi giorni chi sarà il titolare. Molto dipenderà anche dalle prossime sessioni di allenamento al Filadelfia.