Samuele Ricci si è guadagnato un ruolo da imprescindibile nel centrocampo del Torino: ora può fare il play

Samuele Ricci è sempre più al centro del progetto Toro. Già nella scorsa stagione l’ex Empoli aveva dato segnali di una crescita importante, a cui il centrocampista ha dato seguito nel corso del campionato appena iniziato. Anche con Vanoli Ricci ha un ruolo importante all’interno dello scacchiere del tecnico: basti pensare che nelle quattro gare disputate dai granata è partito sempre titolare. Solo contro il Venezia è stato sostituito, mentre con Milan, Atalanta e Lecce ha giocato per tutti i 90′ minuti. Vanoli lo ha usato da mezz’ala, ma ora il nuovo allenatore del Toro potrebbe pensare di impiegarlo in un’altra posizione.

Ricci da play? Vanoli ci pensa

Paolo Vanoli potrebbe presto impiegare Samuele Ricci in una nuova posizione. Il centrocampista, nel corso del precampionato a Pinzolo, era stato sempre provato da play. Un ruolo che il numero 28 ha più volte ribadito di aver ricoperto sin da giovane e in cui è stato impiegato anche da Luciano Spalletti in Nazionale. Poi un’altra prova da regista contro il Lecce, quando nei minuti finali Vanoli ha inserito Tameze e Gineitis, togliendo dal campo Linetty. Insomma, il tecnico sta pensando di mettere Ricci davanti alla difesa e questa situazione potrebbe verificarsi già dalla prossima gara contro il Verona. Sarebbe una soluzione in grado di garantire maggior copertura alla squadra, in un momento di emergenza in difesa che dovrà fare a meno di Coco e Vojvoda.