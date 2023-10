Le statistiche di Torino-Verona, match valido per la 7ª giornata in programma lunedì 2 ottobre alle ore 18:30

È vigilia di campionato oggi, e al Filadelfia continuano i preparativi in vista della difficile sfida contro il Verona di Marco Baroni. I granata hanno perso nell’ultimo turno contro la Lazio, e l’obiettivo ora è riprendere la rincorsa che aveva seguito la sconfitta contro il Milan. Fin qui, per i ragazzi di Juric sono arrivate 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, un bilancio molto equilibrato ma poco ambizioso. Dall’altro lato, i gialloblù erano partiti molto bene con due vittorie nei primi due turni. Dopodiché, però, la luce si è spenta, e nelle successive 4 giornate sono arrivate 3 sconfitte e un pareggio.

Juric, il Grande Torino è un fortino

A differenza della scorsa stagione, quando il più delle volte giocare davanti ai propri tifosi sembrava una condanna, quest’anno le partite in casa del Toro stanno andando nel verso giusto. Tra Coppa Italia e Serie A, infatti, i granata non hanno ancora perso tra le mura amiche, ottenendo anzi un plus in ottica di risultati. Dopo il pareggio alla prima contro il Cagliari, infatti, è arrivata una vittoria contro il Genoa e un ottimo pareggio contro la Roma di José Mourinho. Il Verona, adesso, può permettere di allungare la striscia.

Il Verona fuori casa può pungere

Per quanto riguarda l’inizio del Verona in trasferta, invece, la situazione è quasi totalmente differente. Gli scaligeri hanno vinto la prima partita contro l’Empoli, grazie a una rete di Bonazzoli, inaugurando in questo modo la nuova stagione. Dopodiché è arrivata una brutta sconfitta a Sassuolo, mentre nel penultimo turno i ragazzi di Baroni se la sono giocati a viso aperto a San Siro contro il Milan. 1-0 con partita sbloccata da Leao nei primi minuti, ma gli ospiti si sono poi dimostrati più volte pericolosi nel resto della gara. Il Torino, allora, dovrà stare molto attento: il Verona non va sottovalutato.