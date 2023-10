Nikola Vlasic si è sottoposto alla Tac di controllo prevista per oggi: nessun problema per il croato

Buone notizie per Nikola Vlasic: assente a Lecce per precauzione, in attesa di Tac di controllo, il croato si è regolarmente allenato con il gruppo. Dopo lo svenimento in campo in occasione della sfida con l’Inter dello scorso 21 ottobre, il giocatore si era sottoposto ai controlli di routine, restando come da protocollo a riposo per una settimana. Oggi il rientro al Fila: Vlasic sarà regolarmente a disposizione per la sfida di Coppa Italia di giovedì.