Partito dalla panchina contro il Lecce, in vista del Frosinone Duvan Zapata potrebbe ritrovare una maglia da titolare

È pronto a ritornare in campo il Torino, dopo la vittoria di Lecce in campionato. I granata, nella serata di giovedì, ospiteranno il Frosinone nei sedicesimi di Coppa Italia, e lo faranno con un Duvan Zapata in più. Il colombiano, infatti, non parte titolare dalla sfida contro la Juventus, e in coppa potrebbe essere schierato nuovamente dall’inizio. Infortunatosi alla vigilia della sfida tra Toro e Inter, l’ex Atalanta era stato costretto a saltare l’impegno contro la squadra di Simone Inzaghi. In Salento invece, recuperato in extremis, Juric ha deciso di farlo partire dalla panchina, inserendolo a gara in corso e permettendogli di mettere altri minuti nelle gambe, precisamente 26. Il gigante non è apparso al meglio della condizione, ma è pur vero che ha necessità di giocare. Per questo motivo, giovedì è molto probabile che lo si vedrà dal primo minuto.

Chi con Zapata?

Chi sarà, però, il compagno di reparto del numero 91? Tutto dipende dalle idee di Ivan Juric, che inizialmente deve scegliere se dare continuità al modulo con le due punte o tornare al classico 3-4-2-1 – ipotesi più difficile al momento. In questo caso, quindi, bisognerà capire come il tecnico valuterà la partita. Se deciderà di fare del turnover in vista dell’impegno di campionato contro il Sassuolo, è possibile che accanto a Zapata giochi Pellegri. In caso contrario, invece, torneranno Sanabria e il colombiano insieme; solo una volta i due sono stati schierati vicini dal primo minuto quest’anno. Da non sottovalutare, poi, anche l’ipotesi Seck, che però parte indietro al momento.