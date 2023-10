Per la prima volta con un centrocampo a 3, il Torino ha dominato in quella zona del campo contro il Lecce: lo si rivedrà più spesso?

Tra i punti di forza del “nuovo” Torino di Ivan Juric, che si è presentato al Via del Mare di Lecce con un assetto inedito rispetto a quanto visto in passato, c’è sicuramente il centrocampo. Più volte in questo inizio di stagione si è assistito a delle partite in cui la mediana a due dei granata è stata surclassata dagli avversari, soprattutto quando le altre squadre hanno giocato a tre in mezzo. Spesso Ricci e Ilic sono stati criticati per il loro rendimento, nonostante però fosse chiaro come la difficoltà derivasse dal fatto di trovarsi spesso in inferiorità numerica. Contro i salentini, allora, il tecnico ha voluto testare per la prima volta dall’inizio un centrocampo a tre uomini, ognuno dei quali all’interno del campo avesse compiti differenti.

Il centrocampo a tre verso la riconferma

Anche con questa novità l’allenatore croato è riuscito a trovare la vittoria. Come emerso dalla partita, Linetty, Gineitis e Ricci hanno avuto la meglio sulla mediana giallorossa, dominando in mezzo al campo. In primis è spiccato il polacco, vera e propria diga in grado di essere presente praticamente in ogni zona e di recuperare tantissimi palloni, sostituendo in tutto e per tutto l’indisponibile Tameze. Ancora non al meglio Ricci, reduce da un periodo non molto positivo, apparso stanco ma comunque in crescendo rispetto al trend delle ultime gare. Contro il Frosinone, allora, è possibile rivedere questo sistema di gioco, con un nuovo interprete come potrebbero essere lo stesso Tameze. E Ilic? Il serbo in questo momento è sceso nelle gerarchie di Juric, che come ha detto in conferenza pre Lecce “ha altre idee in questo momento”.