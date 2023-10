Nonostante l’inizio complicato, in questo momento il Torino ha un punto in più rispetto a quanti ne aveva raccolti la scorsa stagione

Vittoria molto importante per il Torino, quella arrivata al Via del Mare di Lecce. I granata hanno interrotto una striscia di 5 partite consecutive in cui erano mancati i tre punti, e sono tornati a respirare in classifica. L’obiettivo iniziale, si sa, era quello di poter lottare per un piazzamento europeo; la realtà dei fatti, però, impone in questo momento ai tifosi di guardare più in basso e risalire gradino dopo gradino. La banda di Juric si trova adesso al 13° posto con 12 punti conquistati e, paradossalmente, ha migliorato il bottino ottenuto nella scorsa stagione allo stesso punto, cioè dopo 10 giornate.

Torino versione 2023, superato quello del passato

Nonostante in molti abbiano notato come la partenza del Toro sia stata ricca di difficoltà e di inciampi, in realtà Juric e i suoi ragazzi hanno superato quanto fatto nella scorsa annata. I granata, infatti, in quel caso si trovavano a 11 punti, uno in meno rispetto ad adesso. Un risultato che va anche proporzionato agli avversari incontrati. Mentre nella scorsa stagione sino a questo punto Sanabria e compagni avevano giocato contro Lazio, Inter, Napoli e Juventus, quest’anno non sono stati ancora affrontati gli azzurri campioni di Italia, ma al loro posto si è giocato contro Roma e Milan. Da questo si evince come il calendario, questa volta, sia stato più crudele nei confronti dei granata, che però, come visto, hanno migliorato il proprio rendimento. Il bilancio della scorsa annata parlava di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Quest’anno, invece, sono aumentate le “X” e diminuite le partite perse.

Serie A, la classifica a confronto

Inter 25 (+7 punti) Juventus 23 (+6) Milan 22 (-1) Napoli 18 (-8) * Fiorentina 17 (+8) * Atalanta 16 (-5) Bologna 15 (+8) Roma 14 (-8) * Lazio 13 (-7) Monza 13 (+3) Lecce 13 (+5) Frosinone (Serie B) Torino 12 (+1) Genoa (Serie B) Sassuolo 11 (-1) Hellas Verona 8 (+3) * Empoli 7 (-1) Udinese 7 (-14) Cagliari (Serie B) Salernitana 4 (-6)

* = Una gara in meno