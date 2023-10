Svenuto dopo il match contro l’Inter, Vlasic non ha preso parte alla trasferta di Lecce e oggi si sottoporrà a una tac di controllo

È tornato a vincere il Torino al Via del Mare di Lecce, e lo ha fatto senza alcuni suoi punti fermi. Tra questi anche Vlasic, non disponibile per la trasferta salentina. Il croato, infatti, era svenuto al termine del match contro l’Inter, e come spiegato da Juric, secondo la normativa non avrebbe potuto effettuare colpi di testa per una settimana. Per questo motivo l’ex West Ham è rimasto a riposo, e nella giornata di oggi, lunedì 30 ottobre, effettuerà una tac di controllo. In caso di notizie positive, il trequartista potrà poi tornare in gruppo in vista della sfida di Coppa Italia contro il Frosinone.