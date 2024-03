Dopo l’infortunio Vojvoda è tornato titolare a Udine: il kosovaro ha giocato una partita di grande sicurezza

Mergim Vojvoda ha superato i problemi fisici che lo hanno attanagliato nell’ultimo mese ed è tornato in campo in grande stile. Per il kosovaro maglia da titolare contro l’Udinese: era successo l’ultima volta a dicembre, quando il Toro ha affrontato l’Empoli nella vittoria casalinga firmata dal solito Zapata. E proprio per il colombiano è arrivato un assist decisivo a Udine, con un cross perfetto che ha permesso all’attaccante di sbloccare il match.

Riecco Vojvoda da braccetto

L’infortunio di Djidji ha costretto ancora una volta Ivan Juric a ricorrere a soluzioni tattiche inedite, o quasi. Mergim Vojvoda contro l’Udinese ha infatti giocato da braccetto di destra nella difesa a tre e ha fornito una prestazione di altissimo livello. Non era semplice arginare un giocatore abile e veloce come Kamara, ma il tandem con Bellanova è stato praticamente perfetto. Non è la prima volta che Vojvoda viene schierato da braccetto di difesa: era già successo al Via del Mare di Lecce, quando il Toro era in piena emergenza infortuni nel reparto arretrato. Anche contro i giallorossi il kosovaro aveva giocato una buona gara, alla sua prima in assoluto in quella posizione. Ora Juric può dire di avere a disposizione un vero e proprio jolly per la difesa a tre, in caso di particolari esigenze.

Ora dovrà recuperare condizione

Dopo un rientro a grandi livelli per Vojvoda l’obbiettivo sarà quello di recuperare la giusta condizione. Il kosovaro ha infatti abbandonato il campo al 65′ minuto, forse anche stanco dopo varie settimane trascorse a recuperare dall’infortunio. Juric spera comunque di riaverlo a pieno regime il prima possibile. Se Vojovda continuerà a giocare come fatto a Udine non potrà che dare un contributo importante per le prossime gare, con l’obbiettivo di aiutare il Toro a conquistare un posto in Europa.