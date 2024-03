Ricci si è ripreso il centrocampo contro l’Udinese e ha giocato una buona gara dopo l’ingenua squalifica rimediata contro la Fiorentina

Ripartire da Udine. Era questo l’obbiettivo personale di Samuele Ricci dopo aver commesso una decisiva ingenuità contro la Fiorentina. E il centrocampista ci è riuscito, disputando una gara di attenzione e di ordine in fase di impostazione. Se il Toro ha collezionato l’ennesimo clean sheet della stagione il merito è anche suo, dopo l’ottimo lavoro di schermo davanti alla difesa.

Che coppia con Gineitis

Ricci e Gineitis avevano già giocato insieme dall’inizio nel 3-5-2 di Ivan Juric in campionato. Ma questa volta i due hanno agito in coppia sulla linea dei mediani e l’esperimento può dirsi assolutamente riuscito. Entrambi infatti hanno garantito al Toro grande sicurezza a centrocampo, sbagliando poco e niente e arginando gli attacchi dell’Udinese. Forse qualcosa in più potrebbe farsi in fase propositiva, con un pizzico di malizia e spregiudicatezza. Forse è proprio in quell’ambito che Samuele Ricci potrebbe compiere quello step che lo porterebbe a essere un giocatore completo. Ma intanto l’ex Empoli cresce sotto la gestione di Juric, facendo il lavoro sporco in mezzo al campo. Ora per il Toro ci sarà un calendario sulla carta più semplice e Ricci potrà dare continuità alla prestazione fornita a Udine. prestazione che dovrà dunque essere un punto di partenza in vista dei prossimi impegni, dopo le prove deludenti delle scorse settimane.

Europa, Ricci ci crede

“La strada è lunga, dobbiamo pensare ad allenarci bene e a dare sempre il massimo”, aveva detto Ricci al termine della sconfitta subita dalla Roma. Parole che testimoniano come il centrocampista credeva e crede ancora alla possibilità di qualificarsi alle coppe europee, soprattutto ora che il Toro ha ottenuto 3 punti importantissimi. In attesa di scoprire il risultato dell’Atalanta il Torino sembra aver ritrovato l’entusiasmo che sembrava aver smarrito nelle ultime settimane. Sognare si può.