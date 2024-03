Zapata è in una forma strepitosa: contro l’Udinese un gol e un assist per Vlasic ma anche tanto altro per il Toro

Udinese, Sampdoria, Napoli e Atalanta: Duvan Zapata in Serie A ha sempre fatto gol e stupito tutti. Adesso, al Torino, non è passato di moda. Dopo un periodo difficile con la Dea, è tornato ad essere Duvanstante. Con la maglia del Toro è sempre più determinante. Sembra nessuno lo possa, al momento, fermare. Anche quando non fa gol, le sue prestazioni sono sontuose e di sacrificio. Contro l’Udinese, ha sfornato un gol bellissimo e un assist meraviglioso. Al 10′ del primo tempo, grande palla di Vojvoda dalla destra. Zapata, in equilibrio precario, si è smarcato da Bijol e di testa ha messo dentro. Palla sotto l’incrocio. Poi nel secondo tempo, al 53′, ha sfruttato l’ottimo lavoro di Gineitis, che aveva rubato palla a Pereyra. Un tocco con il mancino e tre con il destro per servire Vlasic in area per il 2-0.

Non solo gol e assist

Anche contro i friulani, ha fatto delle coperture difensive e degli interventi ottimi. Sono 10 gol in Serie A per lui: 1 con l’Atalanta e 9 con il Toro. A fine partita ha detto: “Importante aver vinto. I 10 gol sono un traguardo. Durante la settimana, è vero, il gol con Vojvoda l’abbiamo preparato. Adesso mi trovo bene e sono in fiducia, la squadra mi aiuta. Mancano 9 gare, adesso c’è la pausa per recuperare, ci prepareremo al meglio per il Monza”. Con questo atteggiamento, potrà fare godere ancora i tifosi del Toro.

Peccato per la Nazionale

Zapata era stato inserito nei preconvocati della Colombia. Ma non partirà: “Sono stato preconvocato con la Colombia, ma alla fine non vado. Però devo continuare così, dimostrando il livello che avevo una volta”. Erano due anni che non attirava l’attenzione della sua selezione. Adesso però non può passare inosservato. Se continua così, sarà sicuramente presto convocato. Ora si gode il Toro e il suo stato di forma, coccolato da Juric.