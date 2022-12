Vojvoda, reduce dalla partita contro la Roma durata solo 30 minuti, vuole rialzare la testa in vista della seconda parte della stagione

Il Mondiale in Qatar sta proseguendo e piano piano si sta avviando verso la sua fase conclusiva. Proprio per questo i vari club di Serie A stanno ricominciando ad allenarsi e a scaldare i motori in vista della ripresa del campionato che avverrà nella prima parte di gennaio. Il Toro si appresta a volare nei prossimi giorni in Spagna, per essere più precisi a San Pedro del Pinatar per svolgere il ritiro invernale. Tra i giocatori che partiranno per il periodo di lavoro in terra spagnola ci sarà Mergim Vojvoda. Il kosovaro nella prima parte della stagione non ha brillato come Ivan Juric sperava e si aspettava, ma ha tanta voglia di rialzare la testa al più presto per cercare di riconquistare la fiducia dell’ex tecnico di Crotone e Genoa. Il numero 27 del Toro sa di poter e di dover dare molto di più e vuole tornare ad essere quel Vojvoda che nella scorsa stagione aveva stupito tutti per i grandissimi passi avanti, ottenuti grazie soprattutto al grande lavoro che Juric ha compiuto con lui. L’esterno kosovaro dunque vuole tornare a splendere dopo un periodo buio.

Vojovoda: la prestazione di Roma chiede vendetta

E poi per Vojvoda c’è quella prestazione rimediata a Roma e durata solo 30 minuti da vendicare. Infatti, contro i giallorossi dopo pochi minuti, senza neanche aspettare la fine della prima frazione di gioco, Juric aveva deciso di togliere il difensore ex Standard Liegi per scelta tecnica perché Vojvoda stava commettendo troppi errori. Quella prova nessuno se l’è dimenticata e toccherà a Vojvoda farla scordare a tutti il prima possibile e il miglior modo per farlo è sicuramente quello di rilanciarsi e dimostrare quanto veramente vale. In più il numero 27 granata potrà anche approfittare degli infortuni di Ola Aina e Wilfred Singo, che fanno scalare le gerarchie al kosovaro che non vede l’ora di rimettersi in gioco.