Lo scozzese non delude. Ancora coinvolto a partita in corso, trova il modo di finire sul tabellino. E’ lui l’uomo da cui ripartire

Una settimana deludente, senza ombra di dubbio. Dal primo posto in solitaria, il Torino è rapidamente scivolato verso l’eliminazione dalla Coppa Italia e il primo k.o. in campionato. Tuttavia, se si vuole trovare un lato positivo in questo momento difficile per i granata, non si può non citare l’eccellente stato di forma di Ché Adams, autore di un altro gol, dopo quelli realizzati contro Verona ed Empoli. Dopo aver chiuso il primo tempo sotto 0-1, Vanoli ha subito deciso di schierare lo scozzese. Inevitabile. Chi meglio del ‘Ché’ poteva rivoluzionare le sorti di una partita così complicata? Lo dimostrano i numeri della scorsa stagione: 5 gol segnati da subentrato su un totale di 18 tra Southampton e Scozia. Anche il suo recente passato in Italia è eloquente: un assist decisivo contro il Cosenza e una rete che ha messo ulteriori distanze dall’Hellas Verona. Ieri, però, il suo ingresso aveva un obiettivo opposto: il Toro aveva bisogno di un suo gol per rientrare in partita, e lo Adams non ha deluso.

I suoi gol non sono bastati

Peccato che le sue ultime due marcature non si siano tradotte in risultati positivi per la squadra. Adams ha riacceso una fiammella contro l’Empoli (in cui è stato impiegato dal primo minuto), ma è stato Haas a segnare il gol decisivo. Anche contro la Lazio, il suo gol ha acceso solo una flebile speranza di rimonta, poi annullata dal gol all’89’ di Noslin. Lo scozzese vive dunque un momento di grande fiducia personale, ma in un gruppo che rischia di vedere ridimensionata la propria autostima. E’ proprio questo che Vanoli cercherà di evitare già dalla prossima gara, anche se l’avversario sarà l’Inter.

La stima di Duvan

La serenità di cui ha parlato il mister si riflette in Adams: un personaggio positivo e apprezzato dai compagni. In primis dal suo capitano, Duvan Zapata. Il colombiano ha definito il suo compagno d’attacco un “grandissimo giocatore”, aggiungendo che è contento che anche lui stia trovando il gol. Parole che dimostrano coesione e spirito di squadra, due fattori essenziali per superare periodi di minore brillantezza.