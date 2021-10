Dopo un inizio di campionato un po’ ai margini con l’exploit di Rodriguez, Buongiorno sta riuscendo a trovare spazio in campo

Alessandro Buongiorno è stato molto bravo a riuscire a mettere in difficoltà Juric nelle scelte di formazione. Infatti il numero 99 del Toro, dopo un inizio di campionato in cui faticava a trovare spazio anche per colpa dell’inaspettata crescita esponenziale di Rodriguez, è sceso in campo contro Napoli, Genoa e Milan per un totale di 5 presenze raccolte fino ad oggi. Buongiorno, come già successo lo scorso anno, si è dimostrato sempre un difensore affidabile e con personalità. Ha qualche colpa nel match contro il Napoli sul gol messo a segno da Osimhen, che ha consegnato i 3 punti alla squadra guidata da Spalletti. Ma si è rifatto nel match casalingo contro il Genoa. Ha impegnato l’ex compagno di squadra Sirigu, provando a metterlo in difficoltà con un colpo di testa. Ora Buongiorno non vuole certamente fermarsi e vuole superare nelle gerarchie il compagno Rodriguez sfruttando ogni chance che avrà a disposizione.

Buongiorno: la prestazione rimediata contro il Milan

Buongiorno, come tutto il Toro, vorrà rifarsi e tornare a raccogliere un risultato positivo dopo la sconfitta contro il Milan. Contro i rossoneri il difensore classe ‘99, cresciuto nelle giovanili del Toro, ha rimediato un ammonizione “pesante” dopo soli 5 minuti di gioco. Il cartellino giallo ha condizionato la prestazione di Buongiorno che è riuscito a controllarsi. Poi Juric durante l’intervallo, per evitare una possibile espulsione del numero 99 del Toro, lo ha fatto uscire per dare spazio a Rodriguez che ha rimediato un’altra ottima prestazione. Adesso, archiviata la pratica Milan, Buongiorno come tutti i suoi compagni di squadra ha messo nel mirino la partita contro la Sampdoria. Match nel quale i granata dovranno fare di tutto per portare a casa un risultato positivo, anche perché sotto il punto di vista del gioco le buone prestazioni da parte dei granata non sono mancate.

Juric: “Buongiorno è un giovane su cui puntiamo molto”

Buongiorno prepara la sfida contro i blucerchiati sapendo di godere della stima di Juric, con un’ulteriore testimonianza arrivata dal tecnico croato dopo la partita contro il Milan. Infatti, dopo il match contro i rossoneri, l’ex tecnico dell’Hellas Verona ha speso parole al miele per il numero 99 granata dichiarando: “I difensori? Buongiorno ha più l’attudine di andare come terzo. Buongiorno mi è piaciuto, ma ho dovuto toglierlo per il cartellino giallo: è un giovane su cui puntiamo molto”.