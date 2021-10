Zaza dopo 2 mesi da indisponibile è tornato ad allenarsi con i compagni prima del Napoli e contro il Milan è sceso in campo

L’inizio di stagione di Simone Zaza non è stato sicuramente tra i più semplici. L’attaccante lucano è sceso per la prima volta in campo in questo campionato a San Siro, la Scala del calcio, nel match contro il Milan. Il numero 11 granata era tornato a disposizione per il match contro il Napoli dove però non ha trovato spazio e dopo aver assistito dalla panchina anche la partita tra i granata e il Genoa Ivan Juric lo ha fatto scendere in campo contro la squadra guidata da Stefano Pioli, facendolo entrare all’ 85’ minuto al posto di un deludente Ola Aina, nel tentativo da parte del tecnico croato di provare ad agguantare il pareggio, però senza riuscirci. Ora nel mirino del Toro c’è la sfida casalinga contro la Sampdoria e Zaza contro i blucerchiati cercherà di aumentare il suo minutaggio in campo.

Zaza deve scalare le gerarchie

Per Zaza completamente recuperato ora non sarà semplice trovare spazio in campo perché dovrà sgomitare con Belotti e Sanabria. Il numero 9 granata è tornato anche lui da un infortunio e fin qui ha deluso molto, soprattutto contro il Milan, ma conta di tornare ad essere il trascinatore del Toro. Sanabria invece, con le assenze di Zaza e Belotti, ha dovuto fare gli straordinari e ha sempre portato a casa buone prestazioni, riuscendo anche a segnare 2 reti. La prima contro la Salernitana e l’altra contro il Genoa. Zaza è avvisato. Per scendere in campo dovrà convincere Juric in allenamento, mettendo in mostra le sue qualità e dimostrando tanta grinta.

Zaza: l’infortunio in allenamento e il lungo recupero

Il numero 11 granata vuole ripartire, perché la sua stagione dell’anno scorso ha avuto diversi alti e bassi. Inoltre dopo l’infortunio vuole dimostrare di poter essere una pedina importante nello scacchiere di Juric. Zaza si era fatto male a metà agosto in allenamento, dopo un contrasto con Ben Kone. Per l’attaccante ex Sassuolo all’inizio sembrava solo un trauma contusivo ma dopo essersi sottoposto agli esami strumentali è emerso che si trattava di un interessamento distrattivo parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Così c’è stato un lunghissimo periodo di recupero che ha coinciso anche con altri diversi infortunati in casa Toro, tra cui Belotti. In pratica l’infermeria granata che si riempiva e non si svuotava, scatenando la rabbia di Juric.