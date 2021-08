Koffi Djidji è tra i giocatori che più si sono messi in luce ed è a caccia della conferma per la permanenza in granata

Tutto pronto o quasi per l’amichevole che vedrà il Torino impegnato contro l’AZ Alkmaar in quella che sarà l’ultima amichevole estiva prima dell’esordio in Coppa Italia. Juric, che ha già scelto chi rientra tra i promossi e chi tra i bocciati, avrà quindi un’ultima occasione per testare i suoi e confermare o ribaltare il voti. Tra i giocatori al rientro dal prestito anche Koffi Djidji, lasciato da parte da Giampaolo ma rivalutato dal tecnico croato. Contro gli olandesi toccherà ancora a lui e, in caso di esito positivo, potrebbe trasformarsi nell’acquisto mancante per la difesa granata.

Djidji e il Torino: ancora una possibilità

“A volte ritornano” ed è proprio questo il caso: la separazione arrivata dopo due stagioni tra Djidji ed il Toro potrebbe essere ufficialmente finita. I granata necessitano infatti di qualcuno che possa essere impiegato nella difesa a tre proposta da Juric. Con Nkoulou partito da svincolato, e Lyanco che ha chiesto la cessione, la situazione delle retrovie del Toro si sarebbe quindi complicata. Il francese potrebbe però rivelarsi l’acquisto in casa perfetto: le due stagioni trascorse sotto la Mole gli hanno permesso di conoscere l’ambiente ed, unite all’ultima al Crotone, gli hanno permesso di raggiungere una buona consocenza del calcio italiano.

Toro: con Bremer out, Juric si affiderà ancora a Djidji

I segnali positivi lanciati inoltre durante la preparazione fanno ben sperare Juric, che dovrà affidarsi nuovamente a lui a causa dell’assenza di Bremer. Una ricaduta sulla caviglia già colpita durante il ritiro a Santa Crisitina, ha costretto il brasiliano a fermarsi, mettendo a repentaglio anche la sua presenza in Coppa Italia. Didji potrà perciò approfittarne per trovare le conferme sperate e convincere a pieno sia il tecnico che la società. L’AZ Alkmaar è entrato ufficialmente nel suo mirino.