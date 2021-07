Ottava puntata di “Toro.it LIVE”: giovedì 22 luglio alle 19 l’appuntamento con il calciomercato e le ultime notizie

Toro.it è ora anche in streaming. Giovedì 22 luglio alle 19, in diretta su Facebook e sul nostro sito, ci sarà un nuovo appuntamento con Toro.it Live, il programma settimanale con approfondimenti su tutto ciò che riguarda il Torino: le ultime notizie sulla squadra, le news di calciomercato e non solo. Ci saranno i giornalisti di Toro.it, ma soprattutto ci sarà spazio per i tifosi, per le domande e le curiosità su tutto ciò che è inerente al Toro.

Toro.it Live dal ritiro

Direttamente da Santa Cristina Val Gardena, la sede del ritiro estivo del Torino, con Ivana Crocifisso e Andrea Piva si analizzerà il lavoro della squadra di Juric a due giorni dall’impegno col Bochum, la seconda amichevole ma certamente la prima di livello dopo il test con la formazione di Eccellenza del Merano.