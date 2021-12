Juric alla viglia della partita contro il Cagliari aveva provato a punzecchiare Sanabria, ma il paraguaiano ha deluso le aspettative

Ivan Juric alla vigilia della partita contro il Cagliari si era soffermato a parlare in modo accurato di diversi suoi giocatori tra cui Sanabria, sul quale l’ex tecnico dell’Hellas Verona ha dichiarato: “Sanabria a livello di gioco ci fa giocare bene, ha grande tecnica, deve fare più gol, i risultati passano attraverso quello, in fase realizzativa può fare di più”. Punzecchiando un po’ l’attaccante paraguaiano che, contro i sardi, non ha trovato il gol ma in qualche modo ha messo lo zampino nell’autogol di Carboni arrivato al 31’ minuto del primo tempo. Rete che ha sbloccato il match. Però al di là di questo episodio, nel quale c’è stato di mezzo Sanabria, il numero 19 granata ha rimediato una prestazione molto deludente che di sicuro non arriva ad ottenere la sufficienza. Juric sicuramente da Sanabria si aspetta molto ma molto di più.

Sanabria deve tornare trascinatore

Adesso l’attaccante ex Genoa proverà a rifarsi nel match contro il Bologna provando a cercare di ritrovare la via del gol. Non sarà sicuramente facile, anche perché la squadra di Sinisa Mihajlovic è un avversario molto ostico che non si trova al nono posto in classifica, con 24 punti, per caso. Sanabria dovrà tornare quello che nella scorsa stagione ha trascinato il Toro a raggiungere la salvezza anche grazie a gol molto pesanti, come la doppietta messa a segno contro la Juve. Sanabria con il Bologna dovrà rifarsi perché contro il Cagliari, oltre a mancare il gol, è mancata la prestazione. Infatti, è stato poi sostituito da Juric per fare spazio a Zaza che sicuramente non ha fatto meglio dell’attaccante paraguaiano. I

Sanabria: il gol manca dalla partita contro il Genoa

l reparto offensivo granata con Belotti fuori dai giochi ha dimostrato grandi di difficoltà a trovare la via del gol. Il numero 19 granata fin qui ha raccolto 15 presenze segnando 2 reti, entrambe tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, contro Salernitana e Genoa. Sanabria quindi non segna dallo scorso 22 ottobre. È passato sicuramente troppo tempo. Il Toro ha bisogno dei gol di Sanabria e il paraguaiano ne è ben consapevole, per questo farà di tutto per tornare a segnare contro il Bologna. Almeno questo è quello che auspica Juric.