Tra le sfide ravvicinate contro Lazio e Venezia si potrebbe vedere in campo la coppia Mandragora-Pobega, Juric ci pensa

L’idea di schierare insieme Rolando Mandragora e Tommaso Pobega frulla da diverse settimane nella testa di Ivan Juric. Per essere più precisi da inizio settembre quando il tecnico croato, approfittando della pausa delle Nazionali, al Filadelfia ha provato a schierare in mezzo al campo la coppia Mandragora-Pobega. Una possibilità potrebbe essere quella di vedere la coppia composta dal numero 38 granata e dal centrocampista ex Spezia in una sfida tra quelle contro Lazio e Venezia. I due potrebbero dare un importante contributo ai compagni per cercare di dare continuità alla striscia di risultati positivi.

Mandragora è pronto a tornare tra i titolari

Mandragora per aiutare la squadra vuole riprendersi il suo posto a centrocampo, tornando dal 1’ minuto. Il giocatore ex Juve, dopo aver rifiatato nel match contro il Sassuolo, entrando solo a gara in corso al posto di Pobega, vuole tornare tra i titolari. E le chance per farlo sono molto alte infatti, il numero 38 granata arriva da un’ottima prestazione rimediata contro la squadra di Dionisi, con Mandragora che dopo aver preso le misure ha servito un gran pallone a Pjaca, con il croato che ha segnato la rete che ha deciso il match. Mandragora quindi, dopo la brutta prestazione rimediata contro la Fiorentina, ha saputo rialzare la testa e ora non vuole di certo fermarsi.

Pobega: buono il suo impatto in granata

La voglia di Pobega di scendere in campo non è da meno rispetto a quella che ha Mandragora. Il centrocampista di proprietà del Milan ha avuto un ottimo impatto con il Toro, riuscendo anche a trovare la via del gol contro la Salernitana. Juric è stato conquistato da Pobega e il tecnico croato sicuramente vorrà sfruttare la grande fisicità del centrocampista nato a Trieste, perché potrà rivelarsi un’arma molto importante. Pobega insieme a Mandragora potrebbe fare molto bene. Adesso tocca a Juric decidere se e quando schierarli insieme. La tentazione c’è, senza alcun tipo di dubbio.