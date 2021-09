Da oggi, mercoledì 22 settembre, sono in vendita i tagliandi per Venezia-Torino: ecco i prezzi e le informazioni sul settore ospiti

Dopo la Lazio in casa, è il turno del Venezia per il Toro di Juric. Il club ha comunicato l’inizio della vendita dei tagliandi per la sfida in programma per lunedì 27 settembre alle ore 20.45 allo stadio P.L. Penzo di Venezia. Sarà possibile acquistarli fino alle ore 19.00 di domenica 26 settembre. Il costo dei tagliandi del Settore Ospiti è di 20 euro e sarà possibile acquistarli solamente online, tramite il circuito Ticketone. L’accesso allo stadio sarà consentito solo a chi è in possesso di Green Pass. I tifosi dovranno esibire un documento valido, il biglietto ed avere la amscherina da indossare obbligatorimamente per tuttaa la durata dell’evento, al gate.

Venezia-Torino, come raggiungere lo stadio

Sarà possibile raggiungere lo stadio tramite autostrada ed in seguito tramite battello al Venice Gate Parking per imbarcarsi. L’orario previsto per il ritrovo è tra le 18 e le 18.30. Il battello saplerà alle ore 19.00. Il costo è di 8 euro a persona. Per chi invece non utilizza i pullman organizzati, sarà necessario seguire le seguenti indicazioni: proseguire per Venezia ponte della Libertà poi porto turistico Ferries. Alla fine del ponte, è necessario tenere la destra per park Tronchetto (il più economico). Dal park, bisogna imbarcarsi sulla linea 2 in direzione S. Marco e scendere alla fermata S. Zaccaria. Le alternative sono due: si può proseguire a piedi verso Biennale-Giardini e poi Sant’Elena o allo stesso pontile prendere una tra le linee 4.1 e 5.1 con la fermata a Sant’Elena. Il costo dei biglietti dei vaporetti per i non residenti è di 7,5€ a persona ed hanno una validità di 75 minuti.