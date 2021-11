Pobega dopo la prima convocazione nella Nazionale maggiore è tornato molto motivato a Torino e vuole farsi trovare pronto contro l’Udinese

Tommaso Pobega dopo essere stato convocato dal CT azzurro Roberto Mancini insieme al compagno di squadra Belotti, nonostante l’Italia debba andare ai playoff per cercare di strappare un Pass per i Mondiali che si svolgeranno in Qatar nel 2002, è tornato molto contento e carico al Filadelfia per preparare la sfida contro l’Udinese. La prima esperienza nella Nazionale maggiore per Pobega sarà stata sicuramente molto stimolante, oltre ad essere una grande opportunità di crescita. Una carica infusa a Pobega da questa esperienza azzurra della quale potrà beneficiare il Toro che contro l’Udinese dovrà tornare alla vittoria, dopo la sconfitta rimediata contro lo Spezia di Thiago Motta. Il numero 4 granata aveva saltato la partita contro la sua ex squadra e ora pensa solo alla partita contro l’Udinese. Pobega vuole continuare a fare bene in granata, con la speranza di continuare ad essere convocato dal CT Roberto Mancini. Sicuramente in futuro il commissario tecnico azzurro continuerà a tenere sotto osservazione Pobega, un giocatore che ha intrapreso la strada giusta e che ha senza dubbio ancora ampi margini di crescita.

Pobega punto cardine del centrocampo granata

Pobega, dopo aver saltato la sfida contro lo Spezia per squalifica, ora vuole ripartire da dove si era fermato, ovvero dimostrando di essere un giocatore chiave per il centrocampo granata, in grado di risolvere diversi problemi. Pobega fin qui ha anche segnato due reti, oltre a due assist, contro Salernitana e Genoa e di sicuro vuole continuare a fare male alle difese avversarie. Juric ovviamente spera che ci possa riuscire già lunedì sera contro l’Udinese. Una cosa è sicura: Pobega per il momento sta convincendo tutti, tanto che il Toro, che ha preso Pobega la scorsa estate dal Milan in prestito secco, farà di tutto per tenersi stretto il centrocampista e su questo fronte è già al lavoro. Intanto il giocatore triestino continua a lavorare al Filadelfia ed è concentrato solo sul continuare a fare bene in campo.