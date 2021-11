Ansaldi insieme a Mandragora continua a lavorare a parte, l’argentino come il centrocampista vuole provare ad esserci lunedì sera

Cristian Ansaldi sta recuperando in modo graduale dall’infortunio al bicipite femorale della coscia destra con la speranza di essere arruolabile per la sfida in programma lunedì sera contro l’Udinese di Luca Gotti. Almeno, la speranza del Toro è quella di portare in panchina l’argentino. Intanto il difensore argentino continua insieme a Rolando Mandragora a lavorare a parte. Nel mirino c’è la partita contro i friulani e Ansaldi spera di poter tornare il prima possibile a disposizione per poter dare una mano al Toro a continuare la buona strada intrapresa nella prima parte del campionato. Recuperare Ansaldi per i granata sarebbe molto importante. Lo sarebbe ancora di più in vista della sfida contro l’Udinese, una partita che i granata non potranno assolutamente sbagliare, anche perché bisogna rialzare la testa dopo la sconfitta rimediata contro lo Spezia, prima della sosta per le Nazionali. Ansaldi ci proverà a recuperare fino all’ultimo, così come Mandragora che è un altro tassello importante nel mosaico di Ivan Juric. Il tecnico croato incrocia le dita.

L’assenza di Ansaldi si è fatta sentire

Ansaldi , fermo per un problema rimediato nel match casalingo contro il Genoa, come ci aspettava ha saltato le partite contro Milan, Sampdoria e Spezia e la sua mancanza si è fatta sentire. Ansaldi è senza alcun dubbio uno dei giocatori di maggiore qualità nel Toro e spesso con le sue prestazioni si è rivelato fondamentale negli ultimi trenta metri di campo. Ansaldi fin qui ha raccolto 7 presenze, dove quasi sempre ha collezionato prestazioni positive. Il Toro auspicava di recuperare il numero 15 granata per la sfida contro l’Udinese, come era previsto, ma la presenza dell’argentino nella partita contro i friulani è in forte dubbio. Sicuramene Juric non può stare tranquillo con l’infermeria granata che è tornata a riempirsi. Ma gli infortuni non devono diventare un alibi. Contro l’Udinese bisognerà ugualmente lottare per cercare di conquistare un risultato positivo che possa far ripartire il Toro e che possa aiutare per risollevare il morale della squadra.