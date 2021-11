Mai insieme in campionato, sempre uno al posto dell’altro: Brekalo e Pjaca di nuovo a disposizione contemporaneamente dopo quasi due mesi

Uno è rientrato a La Spezia dopo quasi un mese e mezzo di stop, l’altro invece è tornato in campo con la Nazionale, dopo aver lasciato Torino da infortunato. Marko Pjaca e Josip Brekalo, i due croati che sulla trequarti non hanno mai giocato insieme. Due staffette, contro Lazio e Sassuolo, nelle due sfide in cui l’ex Juve ha inciso maggiormente con due gol che sono valsi in totale quattro punti. Dal 1′ Brekalo, a gara in corso Pjaca: così Juric ha gestito fino a questo momento i due giocatori che insieme non hanno ancora mai giocato. Potrebbe essere l’Udinese la prima squadra a vederli schierati assieme? Possibile, è una delle idee di Ivan Juric che finora ha preferito soluzioni diverse, avendo anche Praet tra le carte a disposizione, oltre ad un Linetty che ormai agisce sempre sulla trequarti, a meno di emergenze.

Brekalo in Nazionale ha ritrovato il campo

Brekalo è certamente il giocatore che ha tenuto più in apprensione lo staff negli ultimi giorni. Prima della Sampdoria si era fermato, “in tempo” ha aggiunto Juric, per un fastidio muscolare che avrebbe potuto diventare più serio. Poi il lavoro personalizzato, la scelta di non portarlo a La Spezia e il giorno successivo la partenza per la Nazionale, dove ha giocato la seconda delle due partite, entrando nel finale. In questo caso – al contrario di Rodriguez o di Sanabria – quantomeno il rientro è senza infortunio.

Pjaca non ha ancora i novanta minuti

Pjaca costretto invece a uno stop ben più lungo è riuscito a rientrare prima della pausa, lavorando così per poter tornare titolare contro l’Udinese. Non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, motivo per cui la compresenza dei due croati potrebbe farsi ancora attendere: più facile aspettarsi la classica staffetta come ormai avviene per la punta centrale, nel caso del Gallo e di Sanabria.