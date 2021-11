Con Juric è tornato titolare, vincendo costantemente il ballottaggio con Buongiorno: lo stop arriva sul più bello

Il Toro deve fare i conti con diversi infortuni, molti dei quali riguardano dei giocatori tornati con qualche problema fisico dagli impegni con le rispettive Nazionali. Tra di loro c’è anche Ricardo Rodriguez, che si è fatto male durante il match Italia-Svizzera. Il difensore svizzero è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 24’ minuto del secondo tempo. Adesso per il numero 13 granata si teme un lungo stop, che potrebbe essere anche di un mese. Ivan Juric dunque, in vista del match contro l’Udinese, perde una pedina molto importante del suo scacchiere. Rodriguez si è fermato proprio sul più bello. Il difensore svizzero si stava riscattando dopo la scorsa stagione, nella quale ha avuto un rendimento molto deludente. Tutto questo in un momento importante per il Toro che, oltre al campionato, il 16 dicembre affronterà la Sampdoria in Coppa Italia a Marassi. Sfida nella quale Rodriguez, molto probabilmente, non ci sarà. Toccherà a Juric fare in modo che per le prossime partite l’assenza del difensore ex Milan non si faccia sentire troppo.

Rodriguez vuole tornare e continuare a stupire Juric

Sicuramente il Toro perde uno dei giocatori che nella prima parte della stagione è da considerare tra quelli che hanno fatto meglio. Il difensore svizzero è stato molto bravo a riscattarsi, soprattutto dopo il rendimento dell’anno scorso, durante il quale non riusciva mai a incidere e spesso risultava come se fosse “assente” in campo. Rodriguez ha conquistato Juric in poco tempo, soprattutto grazie alla sua grande capacità di impostare e accorciare l’azione, oltre all’abilità nella gestione del pallone. Anche per questi motivi Juric considera Rodriguez un giocatore intoccabile e perderlo sicuramente non sarà facile. Ma anche senza il numero 13 del Toro i granata saranno chiamati senza se e senza ma a una prova positiva contro l’Udinese, per riscattarsi dopo la sconfitta rimediata contro lo Spezia.