Udinese-Torino sarà il posticipo del sabato della trentesima giornata del campionato di Serie A: ecco come vedere la partita

La corsa verso la salvezza riparte da Udine, dalla Dacia Arena. Alle 20.45 Udinese-Torino sarà il posticipo del sabato sera di questa giornata di Serie A. La partita del Toro di oggi sarà trasmessa su Dazn, in streaming sulla piattaforma che detiene i diritti per tre delle dieci partite del triennio 2018-2021. Per chi avesse attivato l’abbonamento su Sky, la partita sarà visibile anche su Dazn1, canale 209 di Sky.

Dazn e Sky, i diritti della prossima Serie A

Se per il triennio 2021-2024 Dazn si è aggiudicata il pacchetto per la trasmissione delle partite di Serie A. 10 gare, di cui 7 in esclusiva: nell’asta ha battuto Sky che invece tre anni fa si era aggiudicato quel pacchetto.