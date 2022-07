Sabato 30 luglio alle 19 a Nizza il Toro giocherà l’ultima amichevole prima del via ufficiale della stagione 2022/2023

Il Torino ha ufficializzato quella che sarà l’ultima amichevole prima del via ufficiale della stagione, la Coppa Italia. I granata affronteranno il Nizza, quinto nell’ultimo campionato, in casa dei francesi sabato 30 luglio alle ore 19. Sarà l’impegno che chiuderà la fase di preparazione della squadra di Juric, che fino ad allora in Austria si preparerà per affrontare prima la Coppa e poi, il 13 agosto, la Serie A.