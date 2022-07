Gleison Bremer si è allenato al Filadelfia: oggi il Torino si è radunato per preparare la nuova stagione

Ha sorriso ai cronisti presenti senza sbilanciarsi troppo, Gleison Bremer. Il brasiliano questa mattina ha risposto presente al Torino: da tesserato granata si è presentato insieme ai compagni nel primo giorno di raduno. Giorni diversi per il brasiliano, che aspetta di capire per quale squadra giocherà il prossimo anno. Un giorno diverso? “No, normale”, ha risposto lasciando in auto il Filadelfia. Poi sulle novità rispetto al futuro ha risposto così: “No, niente”. Bremer aspetta e pure i tifosi.

Ecco il video: