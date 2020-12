Torino, Ujkani sui social: “Sono ancora positivo”

Samir Ujkani è ancora positivo al Covid: il portiere del Torino ha dato l’annuncio tramite il suo profilo Instagram

Continuano i problemi Covid al Torino e a confermare, anzi a riconfermare, la sua positività è Samir Ujkani. Il portiere del Torino, trovato positivo nelle settimane passate, al rientro dopo gli impegni con la Nazionale, ha infatti fatto sapere tramite il suo profilo social di non essere ancora guarito. “Still positive”, si legge infatti nella story pubblicata proprio poco fa dallo stesso Ujkani che non nasconde l’amarezza e il dispiacere per l’esito, ancora positivo, dell’ultimo tampone.