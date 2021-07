Alle 17 c’è Torino-Obermais Merano: anche Davide Vagnati è in Val Gardena per assistere alla prima uscita del Toro di Juric

C’è anche Davide Vagnati, a Santa Cristina in Val Gardena, per assistere alla prima amichevole del Torino di Ivan Juric. Il direttore dell’area tecnica assisterà da vicino alla sfida che i granata giocheranno contro l’Obermais Merano, formazione del campionato di Eccellenza. Il dt era salito tra i monti anche in occasione del primo allenamento della squadra, che aveva seguito da bordocampo. Oggi farà il bis, ma stavolta per una partita: alle 17 prenderà il via la prima uscita stagionale del nuovo Toro.