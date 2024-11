L’allenatore granata ritrova il proprio maestro, al fianco del quale ha studiato per diventare il tecnico che è adesso

Ormai archiviato il pareggio interno contro il Monza, che ha lasciato parecchi rimpianti, il Torino guarda in avanti e si proietta alla sfida di domenica contro il Napoli. L’avversario peggiore nel momento peggiore forse, dato che gli azzurri sono la capolista della Serie A e i granata invece non vincono ormai da quattro partite. Il Toro però può contare su un fattore che può risultare chiave: Paolo Vanoli. Il tecnico ritrova infatti Antonio Conte, con cui ha collaborato tra Chelsea e Inter, e chissà che non conosca ancora i segreti tattici del mister pugliese, in modo da usarli contro di lui nel match di domenica pomeriggio.

Vanoli e Conte, coppia vincente

Nel corso della sua carriera Vanoli ha fatto tanta gavetta, imparando da alcuni dei migliori maestri italiani degli ultimi anni. Tra questi Ventura e Conte, e con quest’ultimo l’allenatore varesino ha ottenuto risultati importanti. Conte e Vanoli si sono conosciuti quando il primo era CT della nazionale azzurra, mentre l’attuale allenatore granata guidava le selezioni giovanili. Tanto del tecnico ex Venezia è piaciuto a Conte, al punto da chiamarlo con sé al Chelsea. Lì addirittura Vanoli ha svolto il ruolo di vice di Conte, in una stagione che ha visto i Blues trionfare in FA Cup. Da lì il trasferimento – sempre insieme – all’Inter, dove il mister del Toro ha agito da collaboratore tecnico nell’annata del ritorno allo Scudetto. Con le dimissioni di Conte dai nerazzurri poi i due si sono separati – da vincenti – , ma a Vanoli è rimasto tanto di quanto gli è stato insegnato dal tecnico pugliese. Il 52enne è passato dallo Spartak Mosca al Torino, passando per il Venezia: sempre con il 3-5-2 ispirato a Conte, suo maestro. Ora è il momento del ritrovo dopo diversi anni: prima della partita sarà festa, dopo il fischio d’inizio uno sarà rivale dell’altro.