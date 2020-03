Verdi, occasione ritiro: ora potrebbe fare la preparazione con il Torino - Toro.it

La possibilità di un nuovo ritiro è concreta: così Verdi potrebbe fare una nuova preparazione con il Torino. Sarà l’occasione per svoltare?

Il destino degli ultimi arrivati: avere il fardello e la giustificazione del mantra “non ha fatto la preparazione estiva con i compagni”. Simone Verdi se l’è portato dietro fino alla sospensione della Serie A a causa dell’emergenza Coronavirus. Lui, al Torino si è aggregato solo il 3 settembre. A mercato chiuso e campionato iniziato. “E’ arrivato tardi”, soleva ripetere Walter Mazzarri a chi gli chiedeva conto delle prestazioni sottotono del numero 24. A Bormio, lui era solo una presenza fissa nei discorsi che ruotavano attorno al Toro: arriva domani, no la prossima settimana. D’altronde la trattativa è stata estenuante. E risolta – col brivido – solo alla linea del traguardo.

Torino, Longo prepara l’ipotesi ritiro

Giunto senza le corse e il bagaglio del ritiro granata, Verdi ha faticato fin qui a esprimersi. Il gol alla prima di Moreno Longo, contro la Sampdoria, è un sorriso amaro. Per il resto, l’ex Napoli resta nascosto da un vetro opaco.

Chissà che lo svelamento non possa arrivare grazie ad una nuova preparazione. Un secondo ritiro, quello che il Torino comincerà qualora la massima serie dovesse ripartire ai primi di maggio. Per il fantasista sarà un’occasione da non sprecare per mettersi al pari coi compagni. Da quei giorni (che sono una possibilità, non ancora una certezza) passerà il rendimento del finale di campionato. Che dovrà essere per forza diverso. Se non altro perché sparirà quel mantra, un peso ma pure una giustificazione.