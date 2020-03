Verso il primo ritiro di Longo: il Toro azzera tutto e riparte - Toro.it

C’è l’intesa per riprendere la preparazione almeno tre settimane prima del via ufficiale: questo consentirà alle squadre di A di fare un nuovo ritiro

Trovare una data condivisa, che accontenti sia chi non vede l’ora che il lavoro riprenda sia coloro i quali predicano prudenza in un momento complicato per il nostro Paese. Soprattutto un momento in cui si sta cercando di limitare al massimo lo spostamento di ogni cittadino e anche delle attività sportive. La Lega di Serie A lavorerà per mettere d’accordo tutti, e già dopo l’Assemblea di ieri qualche elemento in più c’è. Per esempio il fatto che si potrebbe arrivare all’accordo di una ripresa comune degli allenamenti almeno tre settimane prima del nuovo via.

Di nuovo in ritiro: la A può tornare a maggio

Il punto è che una data ancora non c’è. Ufficiosa, quella sì, perché si parla del 2 maggio per il ritorno della Serie A, ma va ovviamente considerato che l’emergenza coronavirus non ha ancora avuto il suo picco, che potrebbe arrivare fra un paio di settimane. Quello che le squadre vorrebbero è avere il tempo di prepararsi di nuovo. Sì, l’idea è di dare almeno tre settimane, ventuno giorni, ai vari club per tornare al lavoro nei rispettivi centri sportivi.

Longo lavorerà sulla condizione atletica

Un tempo sufficiente per rifare la preparazione. Necessaria, assolutamente necessaria, dopo un così lungo periodo di stop. Anche un modo per Longo, questo ritiro, per provare ad arrivare ad una condizione atletica migliore rispetto a quella in cui la squadra si trovava al suo arrivo. Tutto da rifare per chi invece a febbraio era in grandissima forma: per il Toro, visto che sarà un finale di stagione tutto rincorsa, è l’occasione per rimettersi in carreggiata e dimenticare quella lunghissima sequenza di sconfitte.