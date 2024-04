Ceduto in prestito al Frosinone nel mercato di gennaio, Demba Seck ritroverà i suoi ex compagni nella sfida di domenica

Tra una partita e l’altra, il Torino continua a sperare in una qualificazione all’Europa che appare sempre più complicata. Dopo il pareggio interno nel derby, nel prossimo turno di campionato i granata giocheranno di nuovo in casa, e ospiteranno il Frosinone. Si può dire dunque che, oltre ai più celebrati Soulé, Cheddira e Reinier, le speranze europee dei granata passeranno anche dai piedi di…Seck.

Seck torna a Torino, tra passato e futuro

Il senegalese è infatti stato ceduto in prestito dal Torino negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato proprio ai ciociari, che avevano bisogno di un giocatore offensivo. Avendo trovato poco spazio nella prima metà di stagione il classe 2001 ha accettato la proposta del club laziale, ritrovandosi in un ambiente totalmente diverso da quello in cui era stato per due anni e mezzo. In cerca di riscatto dopo i 0 gol e assist nelle 38 presenze in maglia granata, nemmeno con la squadra di Di Francesco, però, l’ex Spal è riuscito a migliorare fin qui il proprio bottino. Nelle 10 partite giocate con i giallazzurri il trequartista non ha infatti messo a referto né reti né passaggi decisivi per i compagni, mettendosi in luce più per errori (ultimo quello contro il Napoli) che per giocate positive.

Ritorno al Torino (in attesa di una decisione)

Seck non è quindi riuscito a dare al Frosinone quel salto di qualità che serviva per allontanarsi dalla zona rossa della classifica, e anche per questo è doveroso immaginare un suo ritorno in Piemonte al termine della stagione. La formula dell’accordo del suo trasferimento ai ciociari non prevedeva infatti una clausola di riscatto, ma è comunque improbabile che il direttore Angelozzi si faccia sentire ai piani alti granata per chiedere un prolungamento del prestito o addirittura per trattare un acquisto a titolo definitivo. L’attaccante quindi quasi certamente tornerà, ma solo di passaggio.