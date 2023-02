Contro l’Udinese gioca poco più di mezz’ora ma gli basta: per Vlasic un rientro da protagonista

Non segna, non fa segnare ma il rientro in campo di Vlasic, nel match contro l’Udinese, è una delle note più liete dell’ultima giornata di campionato. Il ritorno dal Qatar, infatti, aveva riportato al Toro un giocatore che sembrava la brutta copia di quello che ad inizio stagione aveva stupito e convinto tutti. Un giocatore che il Toro, ormai da settimane, si augurava di ritrovare al più presto. E così è stato. Un po’ a sorpresa, contro l’Udinese Juric decide di regalargli, per così dire, un po’ di riposo facendolo partire dalla panchina. La prima volta che non parte da titolare dopo il match contro il Monza alla prima di campionato.

Juric, scelta di successo

E più di un girone più tardi, la scelta di Juric si rivela azzeccatissima. Al posto del croato il tecnico granata manda in campo il giovane Karamoh che ad inizio ripresa, poco prima di abbandonare il terreno di gioco, mette a segno il gol vittoria. Il secondo in due partite dopo quello siglato con la Fiorentina su assist proprio di Nikola Vlasic. Ma non è tutto. E’ lo stesso numero 16 granata, infatti, a confermare quanto una mezza partita di riposo sia stata revitalizzante. Chiamato in causa per prendere il posto dell’uomo partita, l’attaccante torna ad essere finalmente protagonista. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo è lui a rendersi pericolosissimo con un tiro che esce fuori di un soffio e nelle azioni cruciali del secondo tempo c’è quasi sempre il suo zampino.

Vlasic si riprende il Toro e dà ragione a Juric: “Giocatore importante”

Insomma, in poco più di mezz’ora cancella, si spera definitivamente, le ombre e la fatica che lo avevano seguito dal Qatar. Dopo il Mondiale, infatti, il 16 granata era letteralmente sparito dai radar. Un calo fisiologico, dovuto soprattutto alla stanchezza di un continuo impiego tanto in campionato quanto in Nazionale, e non certo ad un calo di concentrazione o di motivazione. Tanto che lo stesso Juric, a margine della scorsa sfida contro lo Spezia ne aveva evidenziato l’importanza a prescindere dalle condizioni: “Per me è un giocatore completo, gli manca la brillantezza, ti fa un certo tipo di lavoro importante e lo è sempre anche quando non lo è. Lui tiene palla, fa giocare, fa tanto per la squadra“. Contro l’Udinese, arriva la conferma e il Toro ha un motivo in più per festeggiare.