Un quarto d’ora con l’Udinese per Vieira: in attesa del ritorno di Ilic anche lui si gioca il posto al fianco di Ricci

Ronaldo Vieira è sbarcato da pochi giorni nel mondo Toro e ha già vissuto una delusione, quella per la sconfitta che Rodriguez e compagni hanno rimediato contro la Fiorentina, e una gioia, ovvero quella provata dopo la vittoria conquistata contro l’Udinese guidato dall’ex conoscenza granata Andrea Sottil che con la squadra friulana sta facendo grandi cose e proprio per questo i 3 punti ottenuti domenica hanno un sapore speciale. Ma contro i bianconeri il centrocampista ex Sampdoria ha vissuto una doppia gioia perché, oltre a festeggiare i 3 punti conquistati, ha celebrato anche il suo esordio in maglia granata. Infatti Vieira è entrato in campo, un po’ a sorpresa, al 31’ minuto del secondo tempo al posto di Karol Linetty, dunque ha avuto a disposizione troppo poco tempo per lasciare un segno sulla partita. A maggior ragione se si tiene conto che il centrocampista classe 1998 ha svolto davvero pochissimi allenamenti con la sua nuova squadra e ovviamente avrà bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi all’ombra della Mole, anche se bisogna sottolineare che il nuovo numero 14 del Toro non parte proprio da zero dato che ai tempi dell’Hellas Verona ha già lavorato con Ivan Juric, di cui ha imparato ad apprezzare le molte qualità.

Vieira: l’obiettivo è giocare il più possibile

Vieira farà di tutto per cercare di bruciare le tappe assimilando, nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi, i dettami da parte di Juric. Il centrocampista guineense naturalizzato inglese ha tanta voglia di giocare e di riscattarsi dopo un inizio di stagione molto negativo alla Sampdoria. Per questo il numero 14 granata punta già alla partita contro il Milan, che sta attraversando un periodo di crisi. Vieira spera di trovare spazio anche nel match contro la squadra allenata da Stefano Pioli, per cercare di dare una mano al Toro a conquistare un altro risultato positivo e poter continuare a sognare in maniera sempre più concreta l’Europa. Già negli allenamenti al Filadelfia Vieira dovrà dimostrare il giusto atteggiamento poiché la partita contro i rossoneri si deve iniziare a vivere già in settimana.