Il trequartista e il portiere convocati rispettivamente da Croazia e Serbia per le amichevoli in vista di Euro 2024

Il Napoli e l’Udinese per il Toro prima della sosta per le nazionali che vedrà coinvolti diversi giocatori granata tra cui Nikola Vlasic e Vanja Milinkovic-Savic. Il primo, il croato, disputerà le amichevoli in programma tra il 22 e il 26 marzo contro Tunisia e una tra Egitto e Nuova Zelanda in occasione della W Cup che andrà in scena ad Abu Dhabi. Oltre a Vlasic altri tre giocatori militanti nel campionato di Serie A: Martin Erlic del Sassuolo, Marin Pongracic del Lecce e Mario Pasalic dell’Atalanta. Il granata rientra così nell’elenco dei convocati dopo le esclusioni nelle sfide del novembre scorso valide per la qualificazione a Euro 2024 contro Lettonia e Armenia. Spostandoci invece un po’ più giù nella cartina dei Balcani ci si imbatte nella Serbia del confermatissimo Vanja Milinkovic-Savic che farà i conti con le amichevoli contro Russia (21 marzo a Mosca) e Cipro (25 marzo a Larnaca). Vanja non è il solo “italiano” dell’elenco. Con lui Mile Svilar della Roma, Dusan Vlahovic e Filip Kostic della Juventus, Nikola Milenkovic della Fiorentina, Jan Carlo Simic e Luka Jovic del Milan e infine Lazar Samardzic dell’Udinese.

Vanja Milinkovic-Savic of Torino FC react next to Mateo Retegui of Genoa CFC during the Serie A football match between Genoa CFC and Torino FC.