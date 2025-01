Il trequartista croato ha finalmente fatto una partita da numero 10, venendo esaltato nel post dal tecnico e dal presidente

3 punti che valgono quasi il doppio per il Torino, che ha vinto in maniera ben più che convincente contro il Cagliari. Sono 5 ora i risultati utili consecutivi, per una striscia che esalta Vanoli e tutti i tifosi. Nell’anticipo della 22ª giornata di Serie A si è vista una squadra vogliosa di vincere, scesa in campo con la giusta grinta e capace di mettere all’angolo l’avversaria già dal primo minuto: in sostanza, quello che da tempo chiedeva Vanoli ai propri ragazzi. In tanti si sono esaltati: sicuramente Adams o Karamoh, ma a sorprendere maggiormente è stato Vlasic, che ha fatto impazzire i difensori dei sardi.

Un gran Vlasic

Finalmente, Vlasic sta iniziando ad aumentare i giri del motore. Si era potuto assistere a un primo saggio già durante il derby, poi contro la Fiorentina è tornato a essere un po’ in ombra e ieri ha di nuovo in mostra tutta la sua qualità. Il nuovo ruolo certamente lo aiuta, e non a caso Vanoli gli ha costruito un modulo innovativo per farlo rendere al meglio; quando gira lui, infatti, gira anche la squadra. Lo stesso ha detto Cairo, che intercettato fuori dallo stadio nel post partita ha dichiarato: “Vlasic ha fatto una gran partita, quando lui gira il Toro è diverso. Quando parte bene poi la partita gli va nel modo giusto“; a lui ha anche fatto da sparring partner il mister, che invece ha affermato: “Deve essere solo l’inizio, deve saper determinare ogni gara, anche quando gli capiterà di giocare male deve essere sempre all’interno di una gara, con una giocata deve cambiare tutto. Il gol nel derby lo ha sbloccato, vorrei vedere sempre questo Vlasic“.

Ora serve continuità

Adesso viene il bello, o almeno si spera. Le ultime prestazioni fanno presagire a un Vlasic in grado di far divertire i tifosi, ma il punto rimane sempre lo stesso: il croato deve essere continuo per colmare l’ultimo tassello mancante. Quando smetterà di essere altalenante, allora potrà davvero diventare un top. Il recente periodo e il cambio modulo, in questo senso, fanno ben sperare.