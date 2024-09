La sconfitta contro la Lazio ha visto il ritorno in campo di Nikola Vlasic, quasi 4 mesi dopo l’ultima volta

Prima battuta d’arresto per il Torino, che nella sfida interna contro la Lazio ha perso 2-3, lasciando anche la testa della classifica. Una prova nel complesso positiva per i granata, almeno dal centrocampo in su, condizionata però dagli errori difensivi che hanno portato ai gol della squadra di Baroni. Tanti sono dunque i dettagli su cui lavorare, ma certamente Vanoli può ripartire da alcune note positive viste in campo: l’attacco che continua a far bene, la continuità di Adams ma soprattutto il ritorno in campo di Vlasic. Il croato è finalmente rientrato dall’infortunio, e dal suo ingresso i granata hanno cambiato marcia.

Un calvario lunghissimo

Nel giorno del suo rientro in campo, il numero 10 è stato discretamente impattante: entrato al 63′, quattro minuti più tardi ha fornito ad Adams l’assist per il momentaneo 1-2. Il giusto per far comprendere quanto sia mancato a tutta la squadra. Il ritorno dall’infortunio, inoltre, rappresenta sicuramente una liberazione mentale anche per il croato stesso. L’ultima partita giocata da Vlasic risaliva infatti all’8 giugno, un’amichevole tra Croazia e Portogallo. Poi, tra la prima e la seconda gara degli Europei è dovuto tornare a casa per un problema muscolare apparentemente di poco conto. Questo si è però rivelato tutt’altro: non solo l’ex West Ham ha dovuto saltare tutta la preparazione estiva, ma non è neanche riuscito a tornare in campo nelle prime giornate di campionato. Un calvario lunghissimo, la data di rientro sembrava allontanarsi ogni giorno di più. Ora però è finalmente finito tutto: il classe ’97 può tornare a fare quello che gli è sempre riuscito meglio, cioè giocare, mentre i tifosi e Vanoli possono nuovamente goderselo. Con un Vlasic in più, inizia una nuova stagione per il Torino.