In campo a gara in corso: Vlasic si è messo alle spalle il piccolo infortunio che lo aveva costretto a restare negli spogliatoi all’intervallo della sfida inaugurale del Mondiale della Croazia, quella col Marocco. Il trequartista del Torino è entrato in campo nella ripresa, al 73′, prendendo il posto di Kramaric, autore di una doppietta. Una buona notizia per Dalic, che ha così a disposizione un giocatore in più e di grandi qualità, ma pure per il Toro, che segue a distanza i suoi cinque giocatori impegnati con le rispettive selezioni.