Collega i reparti e organizza l’azione offensiva

Nelle sue 9 presenze in campionato il numero 59 del Torino ha segnato 2 gol. Un buon inizio di campionato se si conta che il russo ha dovuto saltare qualche partita ad inizio stagione per un infortunio rimediato nella prima partita di campionato contro il Monza dopo aver segnato il primo gol stagionale del Toro. Dopo aver saltato ben sei partite è tornato contro il Napoli. Il suo secondo gol è arrivato contro il Milan nella vittoria granata per 2-1. Il suo aiuto principale però non è nei gol che segna o negli assist, ma nella sua capacità di orchestrare le azioni offensive del Torino. Infatti gli attacchi dei granata passano quasi sempre da lui.

Qualche partita sottotono ma la qualità c’è

In qualche occasione il numero 59 di Juric non è riuscito ad esprimersi al massimo come contro la Roma, partita in cui in un paio di occasioni avrebbe potuto fare meglio. Come a Radonjic anche a Miranchuk manca un po’ di continuità. Lavorando con Juric però non può che migliorare. In ogni caso la qualità c’è e si vede, la sua grande tecnica gli permette di orchestrare tutte le azioni offensive del Torino e di giocare come regista avanzato. Attualmente il giocatore è di proprietà dell’Atalanta ed è al Toro in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. C’è da capire se le sue prestazioni convinceranno la dirigenza a investire questi soldi per consegnare a Juric il trequartista russo a titolo definitivo.

Voto: 6.5