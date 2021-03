Il Kosovo di Ujkani e Vojvoda ha battuto 4-0 la Lituania in amichevole: il numero 27 del Toro è stato schierato come difensore centrale

Il match tra Kosovo-Lituania che si è disputato allo stadio “Fadil Vokrri” di Pristina è terminato 4-0 in favore della nazionale kosovara. Il ct della Nazionale kosovara, Bernard Challendes, ha schierato titolari due giocatori del Toro: Samir Ujakni e Mergim Vojvoda. Il numero 27 granata è stato impiegato come difensore centrale nel 4-2-3-1 scelto da Challedes. Entrambi i granata hanno portato a casa un’ottima prestazione, anche se un errore di Vojvoda sarebbe potuto costare caro alla sua Nazionale ma l’attacco lituano non è riuscito a sfruttare l’occasione. Ujakni ha dovuto respingere solo due tiri da parte della Lituania in tutto il match.

Granata impegnati oggi con le rispettive Nazionali

Questa sera l’Italia, con tre giocatori del Toro convocati da Mancini ovvero Sirigu, Mandragora e Belotti, affronterà alle ore 20:45 l’Irlanda del Nord. Nel match che si disputerà allo stadio “Tardini” di Parma, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, i 3 giocatori granata molto probabilmente partiranno dalla panchina. Un altro giocatore del Torino impegnato quest’oggi con la sua Nazionale è Rodriguez. La sua Svizzera infatti alle ore 18 dovrà affrontare la Bulgaria.