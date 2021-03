Sono tanti i giocatori Primavera del Torino ed ex granata che hanno voluto ricordare Daniel Guerini, morto in un incidente stradale

Oltre al cordoglio da parte del presidente Cairo anche molti giocatori della Primavera granata ed ex hanno voluto esprimere attraverso i loro profili social la loro vicinanza e il loro ricordo di Daniel Guerini, giocatore della Lazio Primavera che, per diversi anni, ha militato nelle giovanili granata. Il giovane è morto ieri sera in un tragico incidente stradale, a soli 19 anni. Sono stati, tra i tanti, anche Erik Ferigra, Freddi Greco, Samuele Lovaglio, Fabio Gonella, Nicola Rauti, Patrick Enrici, Michel Adopo e Nicolò Moreo ad esprimere la loro incredulità e il loro affetto nel ricordare l’amico tragicamente scomparso ieri.

Le parole in ricordo di Daniel Guerini

Particolarmente significativa la storia Instagram pubblicata da Lovaglio che, su una foto che li ritrae mentre durante una partita in maglia granata si battono il cinque, ha scritto: “Voglio ricordarti così… mentre battiamo il cinque, mentre facciamo quello che amiamo e che ci ha fatto conoscere… riposa in pace Guero!” Nicolò Moreo, che oggi compie gli anni, ha postato come storia Instagram uno screen della sua chat con Guerini in cui i due si scambiano gli auguri di buon compleanno e ha scritto: “Mi mancherai pazzo, i tuoi auguri sempre sinceri mai di circostanza, mi sarebbe piaciuto riceverli anche oggi e sono sicuro che da lassù me li starai facendo, per sempre con me Guero”. Celesia, invece, ha postato solo una frase: “Non è giusto”.

Molto sentito il post pubblicato da Freddi Greco. Oltre a una foto che ritrae lui e Daniel insieme, il giocatore della Primavera granata ha scritto: “Non ho parole, ti conoscevo da tanto e sei sempre stato un fratello per me. Solo a pensare che ci siamo visti fino a poco fa mi fa stare malissimo, ti penserò sempre e ti porterò con me. E’ un dolore forte che provo in questo momento e questo è veramente un mondo crudele, mi mancherai tantissimo fratello mio. Ti ho voluto e ti vorrò per sempre bene. R.i.p.”. I messaggi degli ex compagni si aggiungono al ricordo del presidente Cairo, arrivato nel primo pomeriggio di oggi, 25 marzo.