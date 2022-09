I tre sono ai box: il centrocampista da un mese, Pellegri dopo il problema in Under 21 e Vojvoda da circa due settimane

Lo ha chiaramente detto Juric nell’orso della conferenza stampa. I tre giocatori al momento ai box non saranno disponibili per la trasferta di Napoli. Al Maradona il tecnico, che ritroverà Miranchuk dopo un mese e mezzo, non avrà né Vojvoda, né Pellegri, né Ricci. Tre gli esterni a disposizione, che si giocheranno due maglie, ci sono Aina, Lazaro e Singo. Davanti solo Sanabria mentre in mezzo al campo Juric alternerà Lukic, Linetty e Ilkhan. “Miranchuk è recuperato, ha fatto due settimane di lavoro senza problemi. Ricci, Pellegri e Vojvoda invece non sono a disposizione“, ha spiegato.