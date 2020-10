I voti dei quotidiani: la Gazzetta promuove il mercato del Toro, gli altri lo bocciano

I voti dei quotidiani che seguono giornalmente il Torino: ecco come è stato giudicato il mercato dalla Gazzetta dello Sport, Tuttosport e La Stampa

Quattro portieri, un regista che non è arrivato nonostante l’esigenza di Giampaolo di avere un titolare di ruolo per non essere costretto a puntare tutta la stagione su Rincon, il mancato addio di Izzo e un buon numero di scommesse: questo, in soldoni, il bilancio del calciomercato del Torino. Un mercato che non convince e che ha visto i granata arrivare, ancora una volta, a giocarsi le ultime carte proprio a ridosso della chiusura. Un mercato che, alla fine dei conti, regala a Giampaolo una squadra non completa soprattutto per quanto riguarda i ruoli chiave per il gioco del tecnico. E allora, come detto, Rincon sarà il regista, si dovrà sperare in un Verdi più incisivo e affidabile per dare il tempo al giovane Gojak di abituarsi al nuovo campionato, e soprattutto si dovranno gestire le questioni legate agli esuberi: da Edera e Millico passando per Izzo e Lyanco.

Torino, solo Gazzetta promuove il mercato

Una situazione che lascia ancora una volta i granata in un limbo. E che il calciomercato del Toro non convinca a pieno tifosi e addetti ai lavori lo dimostrano anche i voti che questa mattina i principali quotidiani (sportivi e non) hanno dato alla campagna acquisti dei granata e di tutte le altre squadre di Serie A. Tra i quotidiani sportivi, infatti, soltanto la Gazzetta promuove il mercato della società del Presidente Cairo: secondo la Rosea, infatti, l’operato dei granata sarebbe addirittura da 6,5.

Al contrario, invece, la bocciatura arriva da entrambi i quotidiani Torinesi. Secondo TuttoSport la campagna acquisti non è da ritenersi completa tanto che il voto si ferma soltanto alle soglie della sufficienza: 5,5. Più severa ancora, invece, La Stampa che opta per una bocciatura netta (5).

I voti dei quotidiani al mercato del Torino

Ecco i voti dei quotidiani al mercato del Toro:

Gazzetta dello Sport: voto 6.5

Tuttosport: voto 5.5

La Stampa: voto 5