Con un messaggio postato su Facebook, il Comitato Taurinorum annuncia di essere ancora interessati all’acquisto del Torino

Dopo alcuni mesi di silenzio, è tornato a farsi sentire il Comitato Taurinorum, la cordata composta da misteriosi imprenditori che ha spiegato di essere ancora intenzionata ad acquisire il Torino. Già in passato c’era stato un tentativo per intavolare una trattativa con il presidente Cairo non andato poi a buon fine. “Il comitato Taurinorum sta lavorando in modo riservato al fine di poter avviare un’interlocuzione per rendere esecutivo il piano presentato a luglio. Non abbiamo voluto disturbare la squadra e la società in questa delicata fase estiva di mercato. Pertanto gli aggiornamenti sulle nostre “attività” verranno dati a partire da Mercoledì 7 Ottobre 2020.

Forza Vecchio Cuore Granata!”.

Qualche errore di battitura ed un iniziale “2010” diventato poi 2020 nel nuovo annuncio della cordata Taurinorum, che sposa il motto “Il Toro è di chi lo ama”. Mentre Nunzio “Pupi” D’Angieri ha ritirato la propria candidatura, a meno che non sia Urbano Cairo a decidere di vendere la società e a chiamarlo, il Comitato Taurinorum è pronto a tornare alla carica. Ecco il post della corda Taurinorum.