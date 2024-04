I duo granata e bianconeri entrambi a 5 reti, al comando di questa speciale classifica. Altre 3 coppie granata nella top 20

Torino e Juventus a confronto il prossimo sabato in un match che non ha bisogno di presentazioni. Sfida tra la nona e terza classificata della Serie A, impegnate nei rispettivi obiettivi tra il sogno Europa e il mantenimento della zona Champions. Due squadre di certo non in lotta per il titolo, ma entrambi possedenti di un primato interessante, riguardante due coppie di giocatori al comando nell’intero campionato in merito alle combinazioni assist-marcatori. Nel Torino il duo Raoul Bellanova- Duvan Zapata, nei bianconeri Weston McKennie e Dusan Vlahovic, appaiati a cinque. Meglio degli interisti Lautaro Martinez (marcatore) e Thuram (assistman) e dei romanisti Romelu Lukaku (marcatore) e Paulo Dybala (assistman) fermi a quattro. Altre tre coppie granata nella top 20: in tutte è presente Zapata. 3 per quanto riguarda l’asse Zapata-Vojvoda, 2 Zapata-Vlasic e, al contrario, Vlasic-Zapata, con il croato autore di un paio di reti su servizi del colombiano.

Zapata-Bellanova, l’ultimo gol con l’Empoli

Zapata-Bellanova e McKennie-Vlasic sono dunque al comando di questa speciale classifica. I granata, rispettivamente a dodici gol in campionato l’ex Atalanta e sei assist l’esterno, hanno aggiornato il dato proprio nell’ultimo turno, coincidente con il k.o. di Empoli. Fabbricata dall’ex Inter su finalizzazione del colombiano la rete del momentaneo 2-2, resa poi vana in termini di risultato da Niang in extremis. Tutto ha avuto inizio proprio dalla gara d’andata contro i toscani. A Cagliari il bis per il gol che ha aperto le marcature del 1-2 finale, poi ancora nell’1-1 del Mapei col Sassuolo e, prima del Castellani, all’Olimpico di Roma per l’1-1 che ha condotto le due squadre all’intervallo sul risultato di parità. Nella ripresa altri due gol di Dybala (sua la rete della prima frazione) a regalare i tre punti ai padroni di casa.

Vlahovic-McKennie, l’ultima combinazione a febbraio

Passando ai due juventini, Vlahovic è rimasto a secco nella gara da ex con la Fiorentina, mai purgata dal suo addio al Franchi. Il serbo sta finora vivendo la migliore stagione da quando veste il bianconero con quindici reti in campionato. Cinque di queste offerte da Weston McKennie. Si parte dalla rete del 3-1 finale all’andata contro la Lazio. Secondo centro quello dell’1-2 a Frosinone, stessa squadra che l’asse serbo-statunitense ha piegato due volte nei momentanei gol dell’1-0 e 2-2 nel successo allo Stadium per 3-2 dello scorso 25 febbraio, fino a domenica l’ultimo in campionato degli uomini di Allegri. Prima della doppietta ai laziali, Vlahovic aveva siglato su assist di McKennie la rete dello 0-2 nel tris rifilato al Lecce al Via del Mare.