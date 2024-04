Vincere significherebbe continuare a lottare per l’Europa e quello è il traguardo che può segnare il destino del croato.

Sono tanti i rimorsi del Torino legati alla sconfitta contro l’Empoli. In primis quelli inerenti ai tanti, forse troppi, punti persi contro squadre di medio-bassa classifica; e poi anche il rimpianto di non aver vinto in un turno in cui due dirette concorrenti come Fiorentina e Lazio non hanno raccolto nemmeno un punto. Sono tutti discorsi che devono caricare la squadra in vista del derby del prossimo weekend, in cui i granata si giocano davvero tanto. Più di tutti, a giocarsi qualcosa sabato, è Ivan Juric.

I dubbi sul futuro

Come si sa il tecnico croato ha mantenuto il dubbio sul proprio futuro, affermando che avrebbe rinnovato solo in caso di Europa. E dato che per potersi qualificare bisogna iniziare a fare punti sin da subito, il derby rappresenta di già un crocevia importante. Il bilancio di Juric nei derby è chiaro: 5 partite giocate, 4 sconfitte e un solo pareggio. Troppo poco, all’interno di una partita che i tifosi sentono eccome. Per questo motivo, in quella che potrebbe essere la sua ultima stracittadina, l’allenatore croato ha l’obbligo di portare a casa un risultato positivo, soprattutto in un momento in cui i bianconeri fanno molta fatica.

Il derby può essere un nuovo capitolo

La partita di sabato, dunque, potrà già essere quasi del tutto decisiva: in caso di sconfitta, i sogni europei del Torino svanirebbero quasi del tutto e Juric si allontanerebbe dalla panchina granata per la prossima stagione; in caso di pareggio o vittoria, invece, Buongiorno e compagni rimarrebbero in corsa e il tecnico “sistemerebbe” il rapporto con i tifosi e con il presidente, che ormai da anni chiede a gran voce la vittoria contro i rivali. Ci sono tanti “se”, ma la verità è che la partita di sabato dirà davvero tanto di questa e soprattutto della prossima stagione del Torino.